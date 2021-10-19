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В Тульской области в детских игрушках найден свинец, а в обуви для малышей – хром

В Тульской области в детских игрушках найден свинец, а в обуви для малышей – хром

Предпринимателей просят изъять указанные товары из оборота, а покупателей – быть внимательнее.

Роспотребнадзор выявил чрезмерное количество свинца в детских игрушках, наличие хрома в обуви для новорожденных в следующих непродовольственных товарах для детей:
 
  • «Игрушечное пианино на батарейках», произведенное в Китайской Народной Республике (изготовитель: «JIN BO TOYS FACTORY, CHENGHAJ DISTRICT, GUANGDONG PROVIDENCE»);
  • «Игрушечное пианино на батарейках», произведенное в Польше (изготовитель: «GAZELO Toys. Gazelo Sp. Z.o.o. ul. Zaciszanska 9/19 42-226 Czestochowa»);
  • «Обувь для новорождённых», произведенная во Франции (изготовитель «Robeez»).
В целях недопущения нахождения в обороте указанной продукции, произведенной китайскими, польскими и французскими производителями, просим товары данных производителей изъять из розничной торговли.

 

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