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В Тульской области от коронавируса за неделю умерли 95 человек
Фото из архива Myslo.

В Тульской области от коронавируса за неделю умерли 95 человек

В правительстве региона озвучили данные оперативного штаба на 18 октября.

По данным регионального оперативного штаба, за прошедшую неделю с 12 по 18 октября подтвержден летальный исход 95 пациентов в возрасте от 46 лет до 91 года. У большинства пациентов в анамнезе – хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения – 3 242 человека.
 
За минувшую неделю зарегистрировано 1159 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей 23 районов и городских округов. В Арсеньевском, Каменском и Куркинском районах случаев COVID-19 не зарегистрировано. Всего с начала эпидемии в области зарегистрирован 57 340 случаев заболевания.
 
1058 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения – 49 383 человека.
 
Сюжет: Коронавирус
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