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Губернатор поручил министерству образования быть готовыми к переводу на дистант

Губернатор поручил министерству образования быть готовыми к переводу на дистант

На оперативном совещании в здании правительства региона о ситуации в школах и детсадах рассказала министр образования Алевтина Шевелева.

По словам Алевтины Шевелевой, по состоянию на сегодняшний день решение о переводе образовательного процесса в дистанционный режим принимается в случае превышения порога по заболеваемости ОРВИ или в случае наличия контакта по новой коронавирусной инфекции.

Алевтина Шевелева

– В таком режиме сейчас у нас работает 49 групп в детских садах — это порядка 1,5% от общего числа воспитанников. А также 155 классов в 74 школах, здесь ситуация чуть посерьезнее — 2,3% от общего количества обучающихся, – отметила Шевелева. – Две небольшие школы полностью работают дистанционно, 25 групп в девяти учреждениях среднего профессионального образования — это 2,2% от общего количества. Если говорить о динамике, по сравнению с прошлой неделей мы видим прирост, но фиксируемый и управляемый. Мы каждый раз напоминаем всем работникам образования о личной ответственности и личном контроле каждого руководителя за соблюдением всего комплекса санитарно-эпидемиологических мероприятий. На настоящий момент, в течение текущей недели, нецелесообразно ужесточать ограничительные мероприятия в наших образовательных организациях.

Министр подчеркнула, что с 25 октября начнутся плановые осенние каникулы, и с учетом праздничных и нерабочих дней в честь Дня народного единства школьники не будут видеться две недели.

– Две недели разобщения детских коллективов пойдут во благо. И в школу ребята выйдут 8 ноября. 

Алевтина Шевелева отметила, что темп заболеваемости среди детей выше, чем в прошлом году. Но вместе с тем зафиксировано снижение количества заболевших педагогов, министр оценила это как хороший уровень вакцинации среди работников педагогической системы – сейчас практически 90% из них вакцинированы.

– Мы продолжаем вакцинацию детского населения от гриппа. Сейчас привиты 15 027 детей. Этот процесс мы будем продолжать до 1 декабря в штатном режиме.

Алексей Дюмин поручил Алевтине Шевелевой совместно с министром связи и цифровой политики проработать вопрос и технически быть готовыми в случае ухудшения обстановки к вводу на территории Тульской области дистанционного образовательного процесса на неделю, а может быть, и больше.

– Для нас это не должно стать новостью, мы должны быть к этому готовы, – подчеркнул губернатор.

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 16:35 −7
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Алексей ДюминАлевтина Шевелева
Место
Тульская область
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