В Туле и области подорожало молоко

В регионе зафиксирован рост цен на цельное пастеризованное молоко. Так, в сентябре средняя стоимость за литр в Туле составила 60,41 руб., в области — 61,94 руб.

Как сообщает «Туластат», в августе цена за литр продукта 2,5−3,2% жирности составила 58, 72 руб. и 60,77 руб. соответственно.