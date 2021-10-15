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В Туле и области подорожало молоко

В Туле и области подорожало молоко

Такие данные приводит «Туластат».

В регионе зафиксирован рост цен на цельное пастеризованное молоко. Так, в сентябре средняя стоимость за литр в Туле составила 60,41 руб., в области — 61,94 руб.
 
Как сообщает «Туластат», в августе цена за литр продукта 2,5−3,2% жирности составила 58, 72 руб. и 60,77 руб. соответственно.
 
 
 

Тульская

область

 Тула
январь 59,05 57,72
февраль 58,28 56,74
март 59,50 58,08
апрель 59,64 58,11
май 59,21 57,22
июнь 59,40 57,35
июль 59,64 57,58
август 60,77 58,72
сентябрь 61,94 60,41
 
 
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