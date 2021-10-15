В Туле и области подорожало молоко
Такие данные приводит «Туластат».
В регионе зафиксирован рост цен на цельное пастеризованное молоко. Так, в сентябре средняя стоимость за литр в Туле составила 60,41 руб., в области — 61,94 руб.
Как сообщает «Туластат», в августе цена за литр продукта 2,5−3,2% жирности составила 58, 72 руб. и 60,77 руб. соответственно.
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Тульская
область
|Тула
|январь
|59,05
|57,72
|февраль
|58,28
|56,74
|март
|59,50
|58,08
|апрель
|59,64
|58,11
|май
|59,21
|57,22
|июнь
|59,40
|57,35
|июль
|59,64
|57,58
|август
|60,77
|58,72
|сентябрь
|61,94
|60,41
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