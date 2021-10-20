В Туле возле ТЦ «Демидовский» обнаружен опасный столб

Об аварийной электроопоре в редакцию Myslo сообщили читатели.

Столб на обочине ул. Металлургов напротив пешеходного перехода у ТЦ «Демидовский» явно пожил своё. Везде торчит арматура, есть крен, трещины по всей высоте.

Причем на столбе закреплен и новый светофор, который повесили в ходе ремонта ул. Металлургов, и дорожные знаки.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Подать заявку об опасной опоре уличного освещения в Туле можно в аварийную службу «Тулагорсвет» по уличному освещению — тел. 36-42-75. Потребуется назвать адрес, где находится опасная опора, и свой контактный телефон.

Однако опоры могут принадлежать и МКП «Тулгорэлектротранс» — тел. 25-42-11.

Редакция Myslo обратилась в эти организации, чтобы решить вопрос с заменой электроопоры.