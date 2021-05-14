В Заречье скверы и детские площадки обработали от клещей

Фото пресс-службы администрации Тулы.

По данным Роспотребнадзора, в Туле с начала сезона зарегистрировано 95 случаев укуса клещей.

В Зареченском районе Тулы провели акарицидную обработку скверов, детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак.

Как сообщает пресс-служба администрации города, на каждом объекте после проведения работ размещаются информационные таблички с указанием контактных данных подрядной организации, применяемого препарата и разрешенных сроках выхода на обработанную территорию.

По данным Управления Роспотребнадзора Тульской области, по состоянию на 13 мая в регионе зарегистрировано 297 случаев присасывания клещей к людям в Туле, Алексинском, Плавском, Ефремовском, Новомосковском, Суворовском и других районах.

В регионе открыта горячая линия по вопросам профилактики клещевых инфекций. Консультацию специалистов можно получить с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по телефонам:

в Туле, Киреевском, Суворовском, и Дубенском районах по телефонам: 37-30-77, 21-61-09; 37-48-32; 22-37-56; 77-31-12; 8 (48763) 2-03-47; 8 (48763) 2-48-96;

в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах: 8 (48753) 4-09-09, 8 (48753) 4-09-07; 8 (48753) 4-05-35;

в Ефремовском, Воловском, Каменском и Куркинском районах: 8 (48741) 6-54-56; 8 (48741) 6-53-86;

в Новомосковске, городе Донском, Богородицком, Веневском, Кимовском и Узловском районах: 8 (48762) 6-45-81, (48762) 6-50-70; (48762) 6-56-62;

в Щекинском, Плавском, Белевском, Одоевском, Арсеньевском, Чернском и Тепло-Огаревском районах: 8 (48751) 5-33-81, 8 (48755) 2-20-66, (48742) 4-16-10.

Также получить консультацию специалиста можно в режиме онлайн — по электронной почте epid@71.rospotrebnadzor.ru и epid.fbuz@mail.ru.