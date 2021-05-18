Медицинский туризм: москвичи едут в Тульскую область вакцинироваться

Об этом на заседании регионального оперштаба рассказал зампредседателя правительства Тульской области Дмитрий Марков.

По словам Дмитрия Маркова, каждый второй пожилой человек, болеющий коронавирусом, находится в тяжелом состоянии. На данный момент на аппаратах ИВЛ находятся 38 пациентов, в реанимационных палатах — 89.

Зампред правительства рассказал, что был проанализирован потенциальный подъем заболеваемости. В течение короткого времени Тульская область сможет нарастить коечный фонд на 600 коек. Есть резерв средств индивидуальной защиты и препаратов для лечения коронавируса.

Дмитрий Марков рассказал о важности вакцинации и назвал районы-лидеры по числу вакцинированных и районы-аутсайдеры. Они представлены на слайде:

В Тульской области на сегодняшний день есть три вида вакцины, зарегистрированные в РФ. В наличии сейчас порядка 43 тыс. единицы вакцины, ожидается поставка еще 50 тыс.

– У нас даже стал наблюдаться определенный медицинский туризм по вакцинации, в частности, жителей Москвы, которые приезжают в Заокский, — заявил Марков.