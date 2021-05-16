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Поворот налево с крайней правой полосы: туляков удивила новая организация движения на ул. Оборонной
Фото из соцсетей.

Поворот налево с крайней правой полосы: туляков удивила новая организация движения на ул. Оборонной

В администрации Тулы разъяснили нововведения.

В Туле на улице Оборонной по-новому организовали движение транспорта. Появились новые светофоры, знак «Движение по полосам» и разделительные столбики.

В управлении по транспорту и дорожному движению администрации Тулы на запрос Myslo ответили, что данная мера принята в рамках ликвидации причин и условий возникновения мест концентрации ДТП.

- На участке своеобразная геометрия перекрестка — в сторону ул. Староникитской фактически имеется три полосы, а сразу за перекрестком ул. Оборонная/ул. Некрасово — две. Прежняя организация движения была небезопасной.

Также транспортники пояснили, почему теперь водители поворачивают налево с крайней правой полосы.

- Крайняя правая полоса не задействована по прямому назначению, поскольку направо водители практически не поворачивают. Если установить стандартную левоповоротную стрелку, прямой ход в сторону ул. Староникитской осуществлялся бы только в одну полосу, что спровоцировало бы дорожные заторы.

Фактически эта мера легализует существующий способ поворота —

в данной геометрии перекрестка это единственный способ осуществления движения без потери пропускной способности.

Специалисты уточнили, что такой опыт есть и на московских дорогах, когда поворот налево осуществляется из крайней правой полосы.

 

Друзья, а вы что думаете по поводу таких нововведений? Делитесь мнением в комментариях!

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:08 +9
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