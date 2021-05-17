Жительницу Тульской области оштрафовали на 20 тысяч рублей за сорняки

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В Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям поступили материалы из администрации Веневского района в отношении владелицы земельного участка площадью 18,4 га. Земля предназначена для ведения сельского хозяйства.

Выяснилось, что участок зарос многолетними сорняками и кустарниками, а собственник давно не принимал никаких мер для использования земли по прямому назначению. В соответствии с ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ на владелицу наложен штраф на сумму 20 тысяч рублей.