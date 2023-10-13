6 лучших комментариев: 29 сентября - 13 октября

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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В СИЗО Новомосковска прошел день открытых дверей
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Стоянку возле «Искры» закроют. Парковаться предлагают на площади Ленина
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Парковка на площади Ленина не помешает: Губернский каток установят там же, где всегда
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Опубликована схема продления метро от Москвы до Тулы
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Подрезал, резко тормозил и показывал средний палец: в Туле автохам попал на видео
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«Подрядчик с низкой социальной ответственностью»: Дмитрий Ярцев о сроках сдачи проспекта Ленина и ремонте дорог
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