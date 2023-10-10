Стоянку возле «Искры» закроют. Парковаться предлагают на площади Ленина

Дополнительные места появятся на площади Ленина в связи с началом строительства гостиницы на месте бывшей парковки на 180 мест на ул. Союзной.
Альтернативное парковочное пространство на пл. Ленина начнет работать с 8 часов утра 14 октября и будет увеличено с 40 до 220 мест.
На парковку предусмотрено два заезда/выезда со стороны ул. Менделеевской и заезд с ул. Советской. Выезд на ул. Советскую будет запрещен во избежание аварийных ситуаций.
Условия пользования будут такими же, как были на парковке на ул. Союзной:
- размещение транспортных средств за плату ежедневно с 8:00 до 19:00, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и официально объявленных праздничных дней,
- первые 3 часа бесплатно, каждый последующий час — 100 рублей.
Администрация отмечает, что схема размещения новой парковки в центре города проработана и согласована с ГИБДД.