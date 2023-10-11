Подрезал, резко тормозил и показывал средний палец: в Туле автохам попал на видео

Антон П. поделился с нами записью, которую видеорегистратор его авто сделал на ул. Мосина в Туле. По словам автора, ему всякое встречалось на дороге, но такое — впервые.

«Тут агрессивная езда с нарушением множества пунктов ПДД: невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству при перестроении (пункт 8.4 ПДД), перестроение при интенсивном движении (пункт 9.4 ПДД), несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала (пункт 9.10 ПДД), резкое торможение (пункт 10.5 ПДД)», — считает автор видео.

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