  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Подрезал, резко тормозил и показывал средний палец: в Туле автохам попал на видео - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Подрезал, резко тормозил и показывал средний палец: в Туле автохам попал на видео

Подрезал, резко тормозил и показывал средний палец: в Туле автохам попал на видео

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Антон П. поделился с нами записью, которую видеорегистратор его авто сделал на ул. Мосина в Туле. По словам автора, ему всякое встречалось на дороге, но такое — впервые. 

«Тут агрессивная езда с нарушением множества пунктов ПДД: невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству при перестроении (пункт 8.4 ПДД), перестроение при интенсивном движении (пункт 9.4 ПДД), несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала (пункт 9.10 ПДД), резкое торможение (пункт 10.5 ПДД)», — считает автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле водитель такси решил, что ему можно по встречным трамвайным путям
Дежурная часть
В Туле водитель такси решил, что ему можно по встречным трамвайным путям
8 октября, в 20:05, 6 1496 5
В Туле некоторые водители упорно не хотят пропускать пешеходов
Дежурная часть
В Туле некоторые водители упорно не хотят пропускать пешеходов
8 октября, в 14:59, 26 1662 2
На ул. Плеханова трамвай важно проехал на красный
Дежурная часть
На ул. Плеханова трамвай важно проехал на красный
8 октября, в 10:02, 23 1624 3
На ул. Кауля почему-то не смог остановиться BMW
Дежурная часть
На ул. Кауля почему-то не смог остановиться BMW
7 октября, в 21:02, 56 2654 5
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Автор:
сегодня, в 14:40 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохамаПДДнарушение ПДД
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Парковка на площади Ленина не помешает: Губернский каток установят там же, где всегда
Парковка на площади Ленина не помешает: Губернский каток установят там же, где всегда
В Туле проходит «Чемпионат мира» по футболу среди иностранных и российских студентов
В Туле проходит «Чемпионат мира» по футболу среди иностранных и российских студентов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.