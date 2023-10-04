Опубликована схема продления метро от Москвы до Тулы

Информационный Центр Правительства Москвы опубликовал схему продления транспортного узла МЦД. Концепция развития рассчитана до 2030 года.

В ходе развития центрального транспортного узла уже открыты четыре линии МЦД. В ближайшем будущем в столице запустят D5 «Ярославско-Павелецкий». Улучшение ЦТУ позволит существенно сократить интервалы движения поездов до региональных центров.

Появятся новые маршруты до крупных городов: Калуги, Твери, Тулы, Рязани, Ярославля и других. Кроме этого, интервал движения поездов уменьшится от двух до шести раз и в шесть раз снизится время ожидания поезда в регионах ЦТУ.

Что известно о проекте и каким он будет?

На сегодняшний день чёткой информации, когда начнётся строительство наземного метро до Тулы, нет. Однако несколько экспертов прокомментировали данную инициативу. Сходятся они в одном: всю инфраструктуру в московском регионе вряд ли будут строить с нуля.

Так строительство линии в регионы прокомментировала эксперт газеты «Коммерсант» Наталья Скорлыгина.

— Концепцию «продления МЦД» многие пассажиры восприняли буквально — как будто из Твери в Рязань можно будет ездить через центр Москвы раз в пять-десять минут и со всеми остановками. Но это и нецелесообразно, и не планируется.

Глава Союза пассажиров Кирилл Янков подчеркивает, что идея такого продления противоречила бы самой идее МЦД: «Для чего повсюду стараются строить третьи и четвертые пути? Чтобы в этом же направлении параллельно МЦД шли быстрые электрички с небольшим количеством остановок». На его взгляд, востребованной была бы организация стабильного экспресс-сообщения с соседними городами с учетом того, что пассажиры регулярно жалуются на нехватку прямых поездов до Владимира и Рязани. Между тем как раз этого, судя по всему, и не планируется.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, речь действительно идет о том, чтобы увеличить число поездов из соседних регионов, — они должны ходить с интервалом 20–30 минут, а не 45–180 минут, как сейчас.

Но не до Москвы, а до конечных станций МЦД, где пассажиры пересаживались бы на диаметры. А это совсем не одно и то же.

Собственно, МЦД сами по себе уже в определенной степени ограничивают развитие прямых поездов, которым приходится встраиваться в плотный график. Пересадка на МЦД частично проблему решит. Но, по расчётам президента Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павла Иванкина, ценой будет дополнительное время в пути, которое на участке, например, Тверь-Москва может вырасти на 40 минут.

Реально увеличить число прямых поездов до центра столицы позволит только строительство новых путей, но пока план развития ЦТУ, судя по всему, рассчитан на имеющуюся инфраструктуру.

А количество пассажиров, которым нужно попасть из областных центров именно на промежуточные станции МЦД, невелико: по оценке Павла Иванкина, например, на плече Тверь — Зеленоград речь может идти на данный момент о 1,5–2 тыс. пассажиров в сутки. А, например, между Владимиром и Железнодорожным пассажиропоток будет заметно меньше.