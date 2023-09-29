6 лучших комментариев: 15 - 29 сентября

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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«Юмор в городе»: туляков приглашают научиться писать шутки и выступать с ними
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Над Тульской областью отразили атаку беспилотников
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В Туле откроется выставка в честь воссоединения Донбасса с Россией
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Кто ответит за вырубку голубых елей возле «Голубого огня» в Пролетарском округе?
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Алексей Дюмин предложил увеличить оклады тульских чиновников на 6,1%
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Под Тулой перевернулась фура с пивом
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