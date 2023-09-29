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  5. 6 лучших комментариев: 15 - 29 сентября - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
6 лучших комментариев: 15 - 29 сентября

6 лучших комментариев: 15 - 29 сентября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 -

«Юмор в городе»: туляков приглашают научиться писать шутки и выступать с ними

- 2 -

Над Тульской областью отразили атаку беспилотников

- 3 -

В Туле откроется выставка в честь воссоединения Донбасса с Россией

- 4 -

Кто ответит за вырубку голубых елей возле «Голубого огня» в Пролетарском округе?

- 5 -

Алексей Дюмин предложил увеличить оклады тульских чиновников на 6,1%

- 6 -

Под Тулой перевернулась фура с пивом

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сегодня, в 17:13 0
6 лучших комментариев: 8 - 15 сентября
6 лучших комментариев: 8 - 15 сентября
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