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В СИЗО Новомосковска прошел день открытых дверей
Фото пресс-службы УФСИН России по Тульской области.

В СИЗО Новомосковска прошел день открытых дверей

К заключенным приходили родственники.

В СИЗО № 4 Новомосковска для родственников положительно характеризующихся осужденных прошел день открытых дверей. Мероприятие было организовано для поддержания и укрепления осужденными социально полезных связей с родными и близкими.

Врио начальника СИЗО Эдуард Клочков и старший инспектор группы по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными Елена Ершова пообщались с родственниками. Им рассказали о правилах поведения в колонии, о мероприятиях, которые здесь проводятся и др.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области, в завершении встречи было организовано чаепитие со сладкой выпечкой, приготовленной самими осужденными. 

По словам Эдуарда Клочкова, такие встречи улучшают морально-психологический климат среди осужденных. 

сегодня, в 11:48 +1
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