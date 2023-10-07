В СИЗО Новомосковска прошел день открытых дверей

Фото пресс-службы УФСИН России по Тульской области.

В СИЗО № 4 Новомосковска для родственников положительно характеризующихся осужденных прошел день открытых дверей. Мероприятие было организовано для поддержания и укрепления осужденными социально полезных связей с родными и близкими.

Врио начальника СИЗО Эдуард Клочков и старший инспектор группы по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными Елена Ершова пообщались с родственниками. Им рассказали о правилах поведения в колонии, о мероприятиях, которые здесь проводятся и др.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области, в завершении встречи было организовано чаепитие со сладкой выпечкой, приготовленной самими осужденными.

По словам Эдуарда Клочкова, такие встречи улучшают морально-психологический климат среди осужденных.