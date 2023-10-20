6 лучших комментариев: 13 - 20 октября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Огромная парковка на площади Ленина в Туле официально открыта
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Успеть до следующей недели: дорожки велохайвея активно засыпают щебнем
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Туляки заняли первое место на Всероссийском чемпионате финансовой грамотности среди пенсионеров
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В Тульской области появился бурый медведь
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В микрорайоне Левобережном полицейские поймали с поличным пару закладчиков
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