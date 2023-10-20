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  5. 6 лучших комментариев: 13 - 20 октября - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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6 лучших комментариев: 13 - 20 октября

6 лучших комментариев: 13 - 20 октября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 -

Огромная парковка на площади Ленина в Туле официально открыта

- 2 -

Успеть до следующей недели: дорожки велохайвея активно засыпают щебнем

- 3 -

Туляки заняли первое место на Всероссийском чемпионате финансовой грамотности среди пенсионеров

- 4 -

В Тульской области появился бурый медведь

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- 6 -

В микрорайоне Левобережном полицейские поймали с поличным пару закладчиков

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вчера, в 19:12 0
6 лучших комментариев: 29 сентября - 13 октября
6 лучших комментариев: 29 сентября - 13 октября
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