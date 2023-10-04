«Подрядчик с низкой социальной ответственностью»: Дмитрий Ярцев о сроках сдачи проспекта Ленина и ремонте дорог

Фото Алексея Пирязева

4 октября первый замглавы администрации Тулы Дмитрий Ярцев рассказал журналистам о ремонте улиц Ленина и Свободы за счёт средств городского бюджета. О проваленных сроках ремонта проспекта Ленина Дмитрий Ярцев также высказался.

— У нас есть вопросы к подрядчику. Думаю, все видят, какие работы там идут усиленно последние десять дней. По поводу сроков, которые недавно заявлял подрядчик прессе: они были сомнительны, поскольку он нарушал исполнительскую дисциплину. Я участвую в технологических процессах и вижу, что это подрядчик, скажем, с низкой социальной ответственностью.

Ранее, была обнародована информация о том, что подрядчика по ремонту проспекта Ленина ждут крупные штрафы. Дмитрий Ярцев эту информацию подтвердил. Правда, сумму не озвучил.