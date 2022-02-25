6 лучших комментариев: 11 - 25 февраля
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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В Туле грузовик с кирпичом догнал BMW X6
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Алексей Дюмин о ревакцинации туляков: «Может быть, снова запустим конкурсы, викторины?»
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В ТулГУ будут готовить специалистов по антикоррупционной деятельности
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В российских городах закрыты аэропорты: как до них добраться и можно ли вернуть стоимость билетов
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Завышены цены на лекарства, нет экспресс-тестов на ковид: в Туле общественники провели рейд по аптекам
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Тульские единороссы установили баннер на въезде в родную деревню Вячеслава Веденина
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