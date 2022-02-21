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Алексей Дюмин о ревакцинации туляков: «Может быть, снова запустим конкурсы, викторины?»

Алексей Дюмин о ревакцинации туляков: «Может быть, снова запустим конкурсы, викторины?»

Зампред правительства — министр здравоохранения Дмитрий Марков выступил с докладом на оперативном совещании в правительстве региона.

- Нагрузка на систему здравоохранения сохраняется на высоком уровне, но мы видим устойчивое снижение случаев заражения коронавирусом и снижение потребности тестирования. Нагрузка снизилась в разы. На 7000 тысяч снизилось количество пациентов на амбулаторном этапе — с 30 000 до 23 000 человек. Сократилось и количество вызовов скорой по инфекционным профилям — с 600 до 300 вызовов в день. И в принципе наблюдается снижение вызовов экстренной помощи с 2000 вызовов в день до 1500. Снизилась нагрузка и на колл-центры — не более 5−6 тысяч вызовов в сутки, — заявил министр.
 
Также Марков отметил, что в регионе свободно 20% коечного фонда. А в основной группе пациентов средней степени тяжести — невакцинированные лица старше 65 лет. Кроме этого, министр добавил, что темпы вакцинации и ревакцинации остаются не самыми высокими.
 
- Мы говорим об усилении работы довольно давно. У нас темп был одним из самых высоких в ЦФО. Генерируйте идеи, которые будут понятны и объяснимы для граждан. Проблему надо не обозначать, а находить пути решения. Может быть, снова запустим конкурсы, викторины? — прокомментировал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Сюжет: Коронавирус
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