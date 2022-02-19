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Тульские единороссы установили баннер на въезде в родную деревню Вячеслава Веденина

Тульские единороссы установили баннер на въезде в родную деревню Вячеслава Веденина

В Дубне, на базе физкультурно-оздоровительного центра, проходят соревнования в честь прославленного лыжника.

Массовые состязания с участием более 500 человек организованы в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» при поддержке регионального и местного отделений «Единой России».

Активисты партии подготовили для участников стартов и болельщиков символичные тульские пряники, сувенирные наклейки и магниты. В преддверии лыжной гонки, посвященной памяти прославленного спортсмена, единороссы установили двухсторонний баннер на въезде в Слободу – родную деревню олимпийского чемпиона, где он похоронен. На баннере размещены фотографии Вячеслава Петровича и его регалии.

– Первый год соревнования в Дубне проводятся без их главного героя – Вячеслава Петровича Веденина. В честь великого лыжника, нашего земляка мы решили установить баннер, оповещающий о том, что здесь, в деревне Слобода родился выдающийся человек, – рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – Уверен, что память о герое спорта Вячеславе Веденине поможет вырастить новых чемпионов, а для начинающих спортсменов станет стимулом для достижения новых высот.

Николай Воробьев отметил, что «Единая Россия» в Тульской области поддерживает развитие массового любительского спорта и спорта высших достижений. В этом году партия стала инициатором проведения регионального хоккейного турнира, ежегодно при участии «Единой России» проходят «Лыжня России» и «Лыжня Веденина».

Совместно с обществом «Динамо» организуются мастер-классы для детей, спортклубам и школам предоставляется необходимое для тренировок и занятий оборудование, инвентарь. В рамках партийного проекта «Детский спорт» реализуется программы по ремонту спортзалов в сельских школах, по инициативе партии в Туле появится ФОК и «умные» спортплощадки для физкультуры.

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Николай ВоробьевВячеслав Веденин
Место
Тульская областьДубна

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