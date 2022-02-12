Завышены цены на лекарства, нет экспресс-тестов на ковид: в Туле общественники провели рейд по аптекам

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Результаты мониторинга активисты ОНФ направили в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Региональное отделение Народного фронта провело мониторинг цен в аптеках Тулы на популярные лекарства, которые назначаются в период заболеваемости ОРВИ. Также общественники проверили наличие экспресс-тестов на коронавирус и тестов на антитела к COVID-19.

Выяснилось, что стоимость препаратов в ряде аптечных пунктов завышена, а некоторые лекарства отсутствуют в продаже. Результаты мониторинга активисты направили в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Тульской области для дальнейшей проверки и регулирования ценовой политики.

- К нам поступают обращения, в которых граждане жалуются на повышение цен в аптеках на сезонные препараты. Проведя мониторинг, мы выявили некоторое завышение стоимости на антибиотики и противовирусные препараты.

Хочу отметить также, что не во всех аптеках в продаже есть экспресс-тест на коронавирус и тест на антитела к COVID-19.

Надеемся, что Росздравнадзор проведет дополнительные рейды и цены в аптечных пунктах на лекарственные средства будут стабилизированы, — прокомментировала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Тульской области Елена Шмелева.