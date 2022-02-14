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В ТулГУ будут готовить специалистов по антикоррупционной деятельности
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В ТулГУ будут готовить специалистов по антикоррупционной деятельности

Соглашение о сотрудничестве между ТулГУ и Министерством по контролю и профилактике коррупционных нарушений подписано.

14 февраля и. о. ректора Тульского государственного университета Олег Кравченко и министр по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области Александр Бибиков подписали соглашение о сотрудничестве.
 
Оно предусматривает подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, в том числе проведение стажировок непосредственно в министерстве.
 
«Подписание и реализация соглашения — это новый шаг во взаимодействии, который открывает качественно новые перспективы сотрудничества. Совершенствование правовых и организационных основ борьбы с коррупцией, антикоррупционная экспертиза, антикоррупционное просвещение и, конечно, вопросы повышения эффективности образовательных программ — одни из важнейших направлений, обозначенных Национальным планом противодействия коррупции на 2021−2024 годы», — подчеркнул Александр Бибиков.
 
Олег Кравченко сообщил, что ТулГУ и региональное министерство по контролю и профилактике коррупционных нарушений планируют совместно разработать и реализовать программу магистратуры по направлению подготовки «Юриспруденция» — профиль «Антикоррупционная деятельность».
 
Совместно со специалистами министерства преподаватели университета будут вести проектную и образовательную работу со студентами, проводить экспертные и научные исследования, мероприятия по антикоррупционной тематике.
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