В Туле грузовик с кирпичом догнал BMW X6

В результате ДТП пострадала девушка из BMW.

Сегодня, 15 февраля, в районе дома № 25 на Новомосковском шоссе в Туле произошло ДТП с участием BMW X6 и груженого кирпичом автомобиля Scania, сообщает корреспондент Myslo.

По предварительной информации, водитель грузовика не соблюдал безопасную дистанцию во время движения и не успел среагировать на BMW, который сбавил скорость.

На момент публикации новости в ДТП пострадала девушка — пассажирка BMW. Из-за автоаварии затруднено движение по направлению к центру города.