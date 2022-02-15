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В Туле грузовик с кирпичом догнал BMW X6

В Туле грузовик с кирпичом догнал BMW X6

В результате ДТП пострадала девушка из BMW.

Сегодня, 15 февраля, в районе дома № 25 на Новомосковском шоссе в Туле произошло ДТП с участием BMW X6 и груженого кирпичом автомобиля Scania, сообщает корреспондент Myslo.
 
По предварительной информации, водитель грузовика не соблюдал безопасную дистанцию во время движения и не успел среагировать на BMW, который сбавил скорость.
 
 
На момент публикации новости в ДТП пострадала девушка — пассажирка BMW. Из-за автоаварии затруднено движение по направлению к центру города.
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:51 +2
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