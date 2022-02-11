6 лучших комментариев: 4 - 11 февраля
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Тульский блогер назвал двух росгвардейцев «быдлом» и «оборотнями»: он выплатит им 20 тысяч рублей
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Ледяная глыба рухнула на 10-летнюю девочку в Туле: директор УК помещен под домашний арест
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Туляк жарил шашлык во дворе, и ему на голову упал сук с дерева: видео
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ДТП с участием гуся в Одоеве: дело передали в московский суд
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В центре Венева уничтожили 300-летний «Монастырский дуб»
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«Что бесит»: 10 поводов разозлить мастера маникюра
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