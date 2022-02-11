блоги
блоги
Регистрация
Лучшие комментарии
6 лучших комментариев: 4 - 11 февраля

6 лучших комментариев: 4 - 11 февраля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

Тульский блогер назвал двух росгвардейцев «быдлом» и «оборотнями»: он выплатит им 20 тысяч рублей

 

- 2 -

Ледяная глыба рухнула на 10-летнюю девочку в Туле: директор УК помещен под домашний арест

 

- 3 -

Туляк жарил шашлык во дворе, и ему на голову упал сук с дерева: видео

 

- 4 -

ДТП с участием гуся в Одоеве: дело передали в московский суд

 

- 5 -

В центре Венева уничтожили 300-летний «Монастырский дуб»

 

- 6 -

«Что бесит»: 10 поводов разозлить мастера маникюра

Опрос

Лучший комментатор - ...

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Алексей Герасимов
сегодня, в 17:54 +4
6 лучших комментариев: 28 января - 4 февраля
6 лучших комментариев: 28 января - 4 февраля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.