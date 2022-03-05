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6 лучших комментариев: 25 февраля - 4 марта

6 лучших комментариев: 25 февраля - 4 марта

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

Тульское УФСБ распространило официальное заявление

 

- 2 -

Вместо импортных вин – водка и пиво: как изменится алкогольный рынок после санкций

 

- 3 -

ЕС запретил поставлять в Россию банкноты евро

 

- 4 -

Российские банки выступили с совместным обращением к клиентам

 

- 5 -

Банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых

 

- 6 -

Тульский «Арсенал» проиграл «Алании» и вылетел из Кубка России

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Автор: Алексей Герасимов
вчера, в 16:17 +3
6 лучших комментариев: 11 - 25 февраля
6 лучших комментариев: 11 - 25 февраля
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