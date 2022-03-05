6 лучших комментариев: 25 февраля - 4 марта
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Тульское УФСБ распространило официальное заявление
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Вместо импортных вин – водка и пиво: как изменится алкогольный рынок после санкций
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ЕС запретил поставлять в Россию банкноты евро
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Российские банки выступили с совместным обращением к клиентам
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Банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых
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Тульский «Арсенал» проиграл «Алании» и вылетел из Кубка России
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