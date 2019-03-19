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В Туле закрывается ресторан «Стейк Хаус 59»
Фото из группы ресторана ВКонтакте.

В Туле закрывается ресторан «Стейк Хаус 59»

Заведение работает до 24 марта.

Тульский ресторан «Стейк Хаус 59» (пр. Ленина, 59) закрывается 25 марта. Информация об этом появилась на страничке у исполнительного директора заведения:

– Дорогие друзья! Мы закрываемся. Этот уик-энд — последний для нашего ресторана. Мы прошли через огонь, воду, домашние матчи со «Спартаком» (Москва). Настало время двигаться дальше.

Спасибо всем, кто верил в нас, приходил к нам в гости, критиковал и хвалил, заводил романы и напивался, ел правильные стейки и брал их навынос. Спасибо вам! Это были прекрасные одиннадцать лет.

Ждем вас в гости в эти выходные, нужно как следует попрощаться, — говорится в сообщении.

Эту информацию подтвердили корреспонденту Myslo в ресторане.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:06 +7
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