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Автор громкого ДТП со спорткаром купил первую в Туле «Ламборгини Хуракан»

Автор громкого ДТП со спорткаром купил первую в Туле «Ламборгини Хуракан»

Салатовая красотка Lamborghini Huracán теперь колесит по тульским улицам.

На днях на дорогах Тулы появилась Lamborghini Huracán. Больно видеть такую на разбитой улице Металлургов! Но, говорят, пневмоподвеска спасает.

Как узнал Myslo, салатовая «ламбо» принадлежит 18-летнему Вилену Фадееву. Этого парня вся Тула узнала в прошлом году после громкого ДТП со спорткаром.

По некоторым данным, крутой спорткар не новый (2017 года выпуска), и был приобретен за 16 млн рублей.

немного ттх

Lamborghini Huracán Performante

Рекомендованная розничная цена: от 15,5 млн руб.
Максимальная скорость: 325 км/ч
Разгон до 100 км/ч: 2,9 секунд
Двигатель: 5,2 л V10
Мощность в лошадиных силах: 640

 

Напомним, про Вилена Фадеева мы узнали после июньского ДТП прошлого года, когда в Туле на ул. Металлургов столкнулись его «Шевроле Корвет» и «Рено Флюенс». От удара спортивный автомобиль вынесло на тротуар, где он врезался в крыльцо «Тульского городского ломбарда».

Виновным в ДТП был признан водитель «Рено» — не пропустил ехавший по главной «Корвет». Однако у 18-летнего водителя спорткара не было права управления транспортными средствами. Как рассказал Myslo сам владелец дорогого автомобиля, он в тот день как раз спешил сначала на ЕГЭ по русскому, а потом должен был сдавать на права. Штраф он выплатил, в позднее получил вожделенное водительское удостоверение.

По словам парня, на спорткары он, несмотря на юный возраст, зарабатывает сам. У него действительно есть несколько youtube-каналов для американской аудитории, которые, судя по статистике, приносят приличный доход.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:39 +4
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