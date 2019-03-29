Автор громкого ДТП со спорткаром купил первую в Туле «Ламборгини Хуракан»

На днях на дорогах Тулы появилась Lamborghini Huracán. Больно видеть такую на разбитой улице Металлургов! Но, говорят, пневмоподвеска спасает.

Как узнал Myslo, салатовая «ламбо» принадлежит 18-летнему Вилену Фадееву. Этого парня вся Тула узнала в прошлом году после громкого ДТП со спорткаром.

По некоторым данным, крутой спорткар не новый (2017 года выпуска), и был приобретен за 16 млн рублей.

немного ттх

Lamborghini Huracán Performante

Рекомендованная розничная цена: от 15,5 млн руб.

Максимальная скорость: 325 км/ч

Разгон до 100 км/ч: 2,9 секунд

Двигатель: 5,2 л V10

Мощность в лошадиных силах: 640

Напомним, про Вилена Фадеева мы узнали после июньского ДТП прошлого года, когда в Туле на ул. Металлургов столкнулись его «Шевроле Корвет» и «Рено Флюенс». От удара спортивный автомобиль вынесло на тротуар, где он врезался в крыльцо «Тульского городского ломбарда».

Виновным в ДТП был признан водитель «Рено» — не пропустил ехавший по главной «Корвет». Однако у 18-летнего водителя спорткара не было права управления транспортными средствами. Как рассказал Myslo сам владелец дорогого автомобиля, он в тот день как раз спешил сначала на ЕГЭ по русскому, а потом должен был сдавать на права. Штраф он выплатил, в позднее получил вожделенное водительское удостоверение.

По словам парня, на спорткары он, несмотря на юный возраст, зарабатывает сам. У него действительно есть несколько youtube-каналов для американской аудитории, которые, судя по статистике, приносят приличный доход.