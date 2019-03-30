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На улицы Тулы выехали полицейские электрокары
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

На улицы Тулы выехали полицейские электрокары

Экологически чистый транспорт будет работать на Казанской набережной и улице Металлистов.

Тульские полицейские приступили к патрулированию исторической части города на электрокарах. Эти транспортные средства были вручены сотрудникам УМВД региона в январе.

Как уточняет пресс-служба ведомства, наряды ППС будут охранять общественный порядок и безопасность на улице Металлистов и Казанской набережной.

В отличие от стандартных патрульных машин, электрокары не загрязняют окружающую среду и позволят правоохранителям быстро и бесшумно перемещаться по территории, не мешая тулякам и гостям города.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:16 +2
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