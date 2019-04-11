Главой администрации Щекинского района стал Александр Гамбург

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В Щекинском районе состоялось очередное заседание Собрания представителей. Депутаты обсудили вопрос об избрании главы администрации муниципального образования Щекинский район.

Напомним, ранее занимавший этот пост Олег Федосов месяц назад перешёл на работу в областное правительство и стал заместителем министра внутренней политики и развития местного самоуправления.

На заседании глава района Елена Рыбальченко представила депутатам две кандидатуры – Александра Гамбурга и Владимира Калинкина. В результате главой районной администрации был единогласно избран Александр Гамбург.

справка myslo

Александр Сергеевич Гамбург родился 23 апреля 1981 года в пос. Первомайский Щекинского района. Образование высшее, в 2003 году окончил Тульский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии (в машиностроении)», присвоена квалификация «Экономист-менеджер». В 2017 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Обучение команд, управляющих проектами развития моногородов».

С 2004 года по 2007 год работал ведущим экономистом в ООО ТД «Щекиноазот», с 2007 года по 2015 год – главным экономистом в ОАО «Химволокно», с 2015 года по декабрь 2017 года был главным экономистом, директором по экономике. Затем был назначен на должность первого заместителя главы Щекинского района.