  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Лучшие комментарии
  5. 6 лучших комментариев: 15 - 22 декабря - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Лучшие комментарии
6 лучших комментариев: 15 - 22 декабря

6 лучших комментариев: 15 - 22 декабря

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 - 

Тонированный «Майбах», десятки охранников, пятизвездочный люкс: как выглядит райдер SHAMAN'а

- 2 - 

В Тульской области стали меньше грабить и воровать

- 3 - 

Через пару недель в магазинах начнут продавать яйца из Турции

- 4 - 

Тулячка: «На просьбу убрать автомобиль с газона автоледи достала из машины лопату…»

- 5 - 

Как администрация Тулы организовала уборку города во время аномального снегопада

- 6 - 

Тула утонула в мусоре. Как «Хартия» объяснила переполненные контейнерные площадки?

Опрос

Лучший комментатор - ...

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 17:42 +2
 
6 лучших комментариев: 1 - 15 декабря
6 лучших комментариев: 1 - 15 декабря
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.