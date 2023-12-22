6 лучших комментариев: 15 - 22 декабря

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Тонированный «Майбах», десятки охранников, пятизвездочный люкс: как выглядит райдер SHAMAN'а
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В Тульской области стали меньше грабить и воровать
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Через пару недель в магазинах начнут продавать яйца из Турции
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Тулячка: «На просьбу убрать автомобиль с газона автоледи достала из машины лопату…»
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Как администрация Тулы организовала уборку города во время аномального снегопада
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Тула утонула в мусоре. Как «Хартия» объяснила переполненные контейнерные площадки?
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