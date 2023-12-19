Тонированный «Майбах», десятки охранников, пятизвездочный люкс: как выглядит райдер SHAMAN'а

Фото Даниила Рыбака.

«Майбах», номер лучшего отеля в городе и скромный перекус. BAZA опубликовала райдер певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN.

Так, в списке требований тульского певца тонированный «Майбах».

Проживать SHAMAN предпочитает в люксе пятизвездочного отеля «лучшего в городе», расположенного максимально близко к месту проведения мероприятия. В номере должна быть кровать King Size. Важно, чтобы в кровати были две подушки из гусиного пуха. А еще артист требует полный блэкаут — стопроцентную изоляцию от солнечного света. Допускается заклеивание окна в спальне пищевой фольгой для полной изоляции.

Как сказано в тексте источника, наибольшее внимание SHAMAN уделяет безопасности. По условиям райдера, два человека должны лично охранять певца от прилета до вылета, передвигаясь на машине бизнес-класса. В зале же на каждые 1000 зрителей должно быть как минимум 8 охранников.

В гримерке запросы скромные что у артиста, что у команды: вода, чай, лимон, фрукты и десяток брускетт.

По данным источников, стоимость выступления Ярослава Дронова может разниться, но в среднем за полуторачасовой концерт SHAMAN просит 12 млн рублей.