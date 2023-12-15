6 лучших комментариев: 1 - 15 декабря

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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В Туле будут разрабатывать боевых роботов с искусственным интеллектом
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В Туле начали продавать яйца поштучно
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В этом году россияне настроены дарить дорогие подарки
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Тулячка снимает эротические видео в присутствии детей: женщину хотят лишить родительских прав
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Тула может остаться без крупных гипермаркетов
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В Россию планируют поставлять яйца из Турции
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