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Тула утонула в мусоре. Как «Хартия» объяснила переполненные контейнерные площадки?

Тула утонула в мусоре. Как «Хартия» объяснила переполненные контейнерные площадки?

Конечно же, всё из-за снегопада.

Вот уже несколько дней туляки отчаянно публикуют в соцсетях фотографии переполненных мусорных баков возле своих домов. Вот лишь несколько примеров.

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19 декабря, ул. Краснодонцев, 63/Матросова, 27. В самые снегопады было чисто, но сегодня…
photo_2023-12-19_16-29-24.jpg
Ул. Немцова, 38-а, в доме открытый мусоропровод, который не вывозят уже две недели. Люди складывают теперь мусор прямо возле подъезда. Еще пара-тройка дней — и в подъезд будет не пройти.
photo_2023-12-19_16-25-40.jpg
Мусорные контейнеры на улице Мира, 17-б.
photo_2023-12-19_16-25-25.jpg
Ул. Болдина, 114-а, площадка для мусора битком. Не вывозят уже несколько дней.

И так далее.

Запросили комментарий регионального оператора. И вот что нам ответили:

— Основные трудности с вывозом отходов после снегопада связаны с отсутствием возможности проезда к местам сбора отходов, не произведенной своевременной расчисткой от снега внутри контейнерной площадки и ее прилегающей территории, припаркованными автомобилями в непредназначенных для этого местах.

В большинстве случаев это многоквартирные дома, оснащенные мусоропроводами и контейнерные площадки жилого фонда. Как правило, объекты такого назначения размещают в не самых благополучных местах придомовой территории, а возникшие погодные обстоятельства полностью заблокировали проезд и возможность забрать бытовые отходы. 

Согласно п. 8.5.10 правил благоустройства территории МО город Тула собственники помещений в МКД, собственники индивидуальных жилых домов, уполномоченные собственниками помещений в МКД организации обязаны обеспечивать беспрепятственные подъезды непосредственно к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов.

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