В Тульской области стали меньше грабить и воровать

С января по ноябрь правоохранительными органами было выявлено 15 041 преступление. 5735 из них были совершены с использованием информационно-коммуникационных технологий. Выявлено 752 преступления экономической направленности и 289 — коррупционной, а также 1401 преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

На 35% снизилось количество убийств, совершенных рецидивистами (с 40 до 26), на 26,9% — число грабежей, совершенных на улицах и в других общественных местах (с 227 до 166). На 12,1% меньше стало краж, на 20,2% — разбоев. Сохраняется тенденция снижения числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (с 1498 до 1467).

На 13,7% уменьшилось число преступлений, связанных с неправомерным завладением транспортом (с 102 до 88), на 5% — количество потерпевших, здоровью которых был причинен тяжкий вред (с 219 до 208).

Раскрываемость преступлений, совершенных на территории региона, составила 50,8%, а сумма материального ущерба, причиненного преступлениями, достигла 2,2 млрд рублей.