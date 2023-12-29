6 лучших комментариев: 22 - 29 декабря

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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В Туле новую 16-этажку полностью заселят полицейскими
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Туляки просили расчистить улицу: администрация отчиталась об уборке, когда снег растаял
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В Россию ввезли азербайджанские яйца
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В Туле стартовал сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина
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В Центральную Россию придет мощная новогодняя оттепель
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Новомосковский ансамбль SHAMAN'а получил звание заслуженного
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