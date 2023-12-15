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Как администрация Тулы организовала уборку города во время аномального снегопада

Как администрация Тулы организовала уборку города во время аномального снегопада

Уборочная техника работает круглосуточно.

К ликвидации последствий аномального снегопада привлекли дополнительную технику: она будет убирать город круглосуточно. Задействовали более 320 единиц уборочных машин и порядка 500 человек. 

Первый замглавы администрации Дмитрий Ярцев сообщил: спецтехника вышла в ночь, особое внимание уделяли обработке опасных участков дорог, спусков и подъемов противогололедными материалами, расчистке магистральных дорог, дорог в поселениях Большой Тулы. К ликвидации снегопада привлекли технику подрядчиков «Спецавтохозяйство», МКУ «Сервисный центр города Тулы» и машины предприятий города. Ручную уборку проводят на остановках и тротуарах. Расчистка подъездов к учреждениям социальной сферы на особом контроле.

По словам Дмитрия Ярцева, утром вышли все запланированные единицы транспорта, но из-за ухудшения погоды были задержки в расписании. Данная ситуация находится на контроле. Еще вчера, 14 декабря, по поручению главы администрации Ильи Беспалова введено ограничение на въезд в город большегрузного транспорта. Оно продолжает действовать. 

По сообщениям метеорологов, в выходные ожидается потепление. Специалисты собираются прочищать от снега дождеприемные решетки и ливневки. С обочин, по месту нахождения ливневок, собираются расчищать и вывозить снег. 

— Для ликвидации заторовых ситуаций организовано дежурство крупногабаритной техники ГУ МЧС России по Тульской области и ОГИБДД УМВД России по Туле для буксировки застрявших транспортных средств, — рассказали в пресс-службе администрации Тулы.

Сотрудники управления административно-технического надзора осматривают придомовые территории на предмет их уборки от снега и наледи, а также на наличие сосулек на кровле.

Администрация города Тулы рекомендует жителям по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.

 

По всем вопросам можно обращаться в ЕДДС по тел.: +7 (4872) 47-20-34;
+7 (4872) 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).

В случае выявления неудовлетворительной уборки территорий и кровель жители многоквартирных домов могут обращаться в управление по телефону 56-01-28 для оперативного реагирования.

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