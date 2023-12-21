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Тулячка: «На просьбу убрать автомобиль с газона автоледи достала из машины лопату…»

Тулячка: «На просьбу убрать автомобиль с газона автоледи достала из машины лопату…»

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Елена поделилась с нами фото, которые она сделала во дворе дома № 12 по ул. Советской. Женщина считает, что водители автомобилей нарушили Правила дорожного движения.

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По словам автора снимков, 15 декабря при расчистке парковки во дворе домов № 14 и № 16 по ул. Советской трактор сгрузил снег с парковки во дворе, на газон дома № 12. Проблема заключается в том, что теперь «все автохамы города» решили, что специально для них расчистили парковочное место. В выходные никто не парковался, а 18 декабря появилось сразу несколько желающих.

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«Хозяйка Hyundai Solaris с номером Н306НР32 на мой вопрос о том, почему она решила припарковаться на газоне, ответила, что она из Брянской области. Видимо, там парковка — где захочется. На мою просьбу убрать автомобиль с газона автоледи достала из машины лопату… Ее остановила только видеосъемка. Очень прошу редакцию разместить данных „героев“ на своих страницах в рубрике, где им самое место. Страна должна знать их по номеру автомобиля. Hyundai Solaris — фото сделано 18 декабря, в 20.34. KIA Р777МВ71 — фото сделано 18 декабря, в 19.33», — написала Елена.

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Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле водитель Renault неуважительно отнесся к пешеходам
Дежурная часть
В Туле водитель Renault неуважительно отнесся к пешеходам
19 декабря, в 17:07, 25 1479 6
В Туле водитель маршрутки очень спешил на зеленый
Дежурная часть
В Туле водитель маршрутки очень спешил на зеленый
17 декабря, в 21:57, 35 2641 5
В Туле некоторые водители не желают замечать сплошную
Дежурная часть
В Туле некоторые водители не желают замечать сплошную
13 декабря, в 17:34, 42 1968 -2
На ул. Марата водитель решил, что «и так сойдет»
Дежурная часть
На ул. Марата водитель решил, что «и так сойдет»
13 декабря, в 16:04, 35 3363 5
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:

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Автор:
сегодня, в 14:25 +4
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