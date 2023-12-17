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Через пару недель в магазинах начнут продавать яйца из Турции
Фото: freepik.com.

Через пару недель в магазинах начнут продавать яйца из Турции

Так минсельхоз собирается решить проблему с повышением цен.

Через 2-3 недели на полки магазинов поступят яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины. Так «РИА Новости» передает слова министр сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

Товара станет больше, поэтому ожидается, что цены снизятся. Подкорректировать цены местных производителей вынудит и то, что яйца из Турции будут прилично дешевле тех, что сейчас есть на полках магазинов. 

Импортные яйца наша страна будет покупать по 1300 долларов за тонну, что примерно равно 66 руб. за десяток. Учитывая все расходы и наценки, покупателям десяток турецких яиц достанется примерно за 90 рублей.

О том, что происходит на рынке сейчас, читайте в материале Myslo.

 

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Автор:
сегодня, в 15:11 −15
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