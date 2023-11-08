Опрос: каждый второй туляк поддержал законопроект о переводе всех надписей и вывесок на русский язык

Фото Алексея Пирязева

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому вывески, тексты в рекламе, названия товаров, районов и жилых комплексов должны быть написаны на русском языке. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, поддерживают ли подобную инициативу туляки. В опросе приняли участие экономически активные граждане из города.

51% опрошенных туляков поддержали идею законопроекта по борьбе с англицизмами и иностранными словами, используемыми в вывесках, рекламных текстах, названиях товаров, районов, жилых комплексов: «Надо беречь русский язык»; «В нашей стране должно быть все понятно для нас». Каждый четвертый высказался против (27%): «Названия уже существующие, менять смысла нет»; «Смущает только, что это не первая подобная инициатива…»; «Сейчас явно есть направления, где финансирование гораздо нужнее, а потом уж, если лишние деньги останутся, пусть и вывесками займутся». 22% затруднились с оценкой законопроекта: «Желательно писать на двух языках».

Сторонников инициативы больше всего среди респондентов старше 45 лет (72%). Горожане, не владеющие английским языком, поддерживают законопроект чаще тех, кто свободно говорит на английском (64% против 45% соответственно).