Тульских школьников научили пользоваться соцсетями

Фото пресс-службы правительства области

Накануне, в МБОУ «Центр образования №19» Тулы прошел открытый «Урок цифры». Школьники узнали о технологиях работы и использования мессенджеров.

Как рассказали в правительстве области, в одном из классов разговор об IT-технологиях вели на немецком языке. Школьникам рассказали о многочисленных возможностях сервисов виртуального общения на примере VK Мессенджер — от дружеских переписок и создания стикерпаков до образовательных функций.

В открытом уроке приняли участие замминистра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Андрей Наумкин, замминистра образования Тульской области Ольга Прокудина, менеджер продукта Сферум в VK Мессенджере Сергей Шакрыл и куратор платформы Учи.ру Даниэль Шапиро.

— Цифровизация в современном мире стала передовым явлением. Все больше молодых людей хотят связать свою жизнь с IT-профессиями. Поэтому подготовка ценных кадров теперь начинается уже со школьной скамьи. «Урок цифры» — прекрасная возможность получить полезные в будущем знания и навыки в сфере информационных технологий, — отметил министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков.

«Урок цифры» организован АНО «Цифровая экономика» при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.