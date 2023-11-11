  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульских школьников научили пользоваться соцсетями - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульских школьников научили пользоваться соцсетями
Фото пресс-службы правительства области

Тульских школьников научили пользоваться соцсетями

Детям рассказали, как вести переписки и создавать стикерпаки.

Накануне, в МБОУ «Центр образования №19» Тулы прошел открытый «Урок цифры». Школьники узнали о технологиях работы и использования мессенджеров.

Как рассказали в правительстве области, в одном из классов разговор об IT-технологиях вели на немецком языке. Школьникам рассказали о многочисленных возможностях сервисов виртуального общения на примере VK Мессенджер — от дружеских переписок и создания стикерпаков до образовательных функций.

В открытом уроке приняли участие замминистра по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Андрей Наумкин, замминистра образования Тульской области Ольга Прокудина, менеджер продукта Сферум в VK Мессенджере Сергей Шакрыл и куратор платформы Учи.ру Даниэль Шапиро.

— Цифровизация в современном мире стала передовым явлением. Все больше молодых людей хотят связать свою жизнь с IT-профессиями. Поэтому подготовка ценных кадров теперь начинается уже со школьной скамьи. «Урок цифры» — прекрасная возможность получить полезные в будущем знания и навыки в сфере информационных технологий, — отметил министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков.

«Урок цифры» организован АНО «Цифровая экономика» при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 14:50 0
Другие статьи по темам
Люди
Ярослав Раков
Место
правительство Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Дрожь земли»: на ул. Болдина и Макаренко в Туле произошел взрыв
«Дрожь земли»: на ул. Болдина и Макаренко в Туле произошел взрыв
В соседней с Тулой Рязанью объявлен план «Перехват» из-за схода состава с ЖД полотна
В соседней с Тулой Рязанью объявлен план «Перехват» из-за схода состава с ЖД полотна
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.