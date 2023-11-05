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Shaman на концерте в честь дня народного единства со словами «Я русский» нажал «кнопку»
Стоп-кадр с видео Первого канала.

Shaman на концерте в честь дня народного единства со словами «Я русский» нажал «кнопку»

В честь Дня народного единства Первый канал показал телеверсию петербургского концерта нашего земляка — певца SHAMAN из Новомосковска.

Во время исполнения песни «Я русский» Ярославу Дронову вынесли чемоданчик с красной кнопкой, который очевидно символизирует тот самый «ядерный чемоданчик», пишет Фонтанка. Со словами «Я русский» SHAMAN ударил по кнопке — на сцене загорелась пиротехника.


Большой сольный концерт Ярослава Дронова прошел на «Зенит Арене» в сентябре 2023 года. Тогда зрителями перформанса стали 60 тысяч человек. После показа по Первому каналу аудитория этого символического жеста расширилась до миллионов, отмечает издание.  

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