Казаки с главным атаманом и полицией проследили за порядком в торговом центре Тулы

Фото: Центральное казачье войско.

Во главе с атаманом Алексеем Альховиком группа из 25 казаков совместно с сотрудниками полиции совершила обход в торговом центре «Гостиный двор». Особое внимание уделили общественным зонам и фуд-корту, где скапливается большое количество людей.

Отмечается, что такие мероприятия проводятся регулярно. Казаки также патрулируют поселок Плеханово, ТРЦ «Макси» и Казанскую набережную.

Как сообщили в Информационном отделе Западного окружного казачьего общества «Центральное казачье войско», эта инициатива отражает совместные усилия казаков и местных органов власти, которые направлены на предотвращение преступности.