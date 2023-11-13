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Казаки с главным атаманом и полицией проследили за порядком в торговом центре Тулы
Фото: Центральное казачье войско.

Казаки с главным атаманом и полицией проследили за порядком в торговом центре Тулы

Особое внимание уделили фуд-корту.

Во главе с атаманом Алексеем Альховиком группа из 25 казаков совместно с сотрудниками полиции совершила обход в торговом центре «Гостиный двор». Особое внимание уделили общественным зонам и фуд-корту, где скапливается большое количество людей.

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Отмечается, что такие мероприятия проводятся регулярно. Казаки также патрулируют поселок Плеханово, ТРЦ «Макси» и Казанскую набережную.

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Как сообщили в Информационном отделе Западного окружного казачьего общества «Центральное казачье войско», эта инициатива отражает совместные усилия казаков и местных органов власти, которые направлены на предотвращение преступности.

сегодня, в 10:45 −31
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