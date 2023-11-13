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Ходил ногами по столам: туляк пожаловался на ребенка в кухне пекарни ТРЦ «Макси»

Ходил ногами по столам: туляк пожаловался на ребенка в кухне пекарни ТРЦ «Макси»

Мужчина сфотографировал безобразие и просит санитарных врачей проверить точку.

В редакцию Myslo обратился туляк по имени Дмитрий, который вечером 11 ноября был в ТРЦ «Макси» и заснял неприятный инцидент в пекарне «Хлебный дом».

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— Около семи часов вечера я был в «Макси» и наблюдал в торговом павильоне № 107 (пекарня) такую картину. В служебном помещении кухни, которое хорошо просматривается из очереди, по столам ползал и ходил ногами ребенок. Он трогал электроприборы, засовывал руки во все места, куда только можно. А перед этим мальчик резвился и валялся на полу торгового центра.



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Это был ребенок работников или владельцев пекарни. Я сделал замечание ребенку и работникам пекарни, на что вышел мужчина, который сказал, что, мол, «ребенку всего 4 года, все нормально; иди отсюда…» Далее произошла словесная перепалка. При этом повара продолжали как ни в чем не бывало работать, делать хлеб!

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Прошу срочно принять меры. О каких нормах СанПиН на кухне идет речь? Я считаю, Роспотребнадзор должен проверить точку. Хорошо бы привлечь еще службы по делам несовершеннолетних.

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