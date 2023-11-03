7 лучших комментариев: 27 октября - 3 ноября

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Увязшая в щебенке на проспекте Ленина KIA заблокировала движение трамваев
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На ул. Кутузова из-за сильного дождя образовалось «море»
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На главную новогоднюю ёлку Тулы потратят больше 1,7 млн рублей
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Суд оштрафовал ефремовца за съемку природы с квадрокоптера
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Что бесит пиарщика
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«Нет ненависти и вражде»: в Тульской области полицейские проведут акцию против экстремизма
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