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6 лучших комментариев: 28 января - 4 февраля

6 лучших комментариев: 28 января - 4 февраля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

В Туле планируют открыть генеральное консульство Узбекистана

 

- 2 -

В Тульской области утвердили новый состав кинокомиссии

 

- 3 -

Циклон «Надя» обрушит на Центральную Россию сильные снегопады

 

- 4 -

В Алексине под тяжестью снега рухнула крыша многоквартирного дома

 

- 5 -

Туляки выстроились в огромные очереди у больниц

 

- 6 -

В Щекино найдена человеческая голова: стали известны подробности происшествия

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Автор: Алексей Герасимов
вчера, в 18:01 +7
6 лучших комментариев: 21 - 28 января
6 лучших комментариев: 21 - 28 января
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