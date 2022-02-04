6 лучших комментариев: 28 января - 4 февраля
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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В Туле планируют открыть генеральное консульство Узбекистана
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В Тульской области утвердили новый состав кинокомиссии
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Циклон «Надя» обрушит на Центральную Россию сильные снегопады
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В Алексине под тяжестью снега рухнула крыша многоквартирного дома
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Туляки выстроились в огромные очереди у больниц
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В Щекино найдена человеческая голова: стали известны подробности происшествия
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