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Лучшие комментарии
6 лучших комментариев: 21 - 28 января

6 лучших комментариев: 21 - 28 января

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

Хоккейный «АКМ» уступил «Челмету»

 

- 2 -

«Я сейчас тебя табуреткой *** по голове, и мне ничего не будет»: недовольная уборкой снега тулячка устроила погром в администрации

 

- 3 -

В Туле и области начали прививать детей от ковида

 

- 4 -

Экс-заместитель губернатора Тульской области требовала через суд вернуть надбавку к пенсии в 77 тысяч

 

- 5 -

«Ваш зять попал в ДТП!»: «золотая» тёща из Тулы отдала мошенникам миллион рублей

 

- 6 -

Снег на обочине спас тулячку от летящего на нее автомобиля: видео

 

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Автор: Алексей Герасимов
вчера, в 18:11 +8
7 лучших комментариев: 14 - 21 января
7 лучших комментариев: 14 - 21 января
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