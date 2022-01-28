6 лучших комментариев: 21 - 28 января
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Хоккейный «АКМ» уступил «Челмету»
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«Я сейчас тебя табуреткой *** по голове, и мне ничего не будет»: недовольная уборкой снега тулячка устроила погром в администрации
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В Туле и области начали прививать детей от ковида
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Экс-заместитель губернатора Тульской области требовала через суд вернуть надбавку к пенсии в 77 тысяч
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«Ваш зять попал в ДТП!»: «золотая» тёща из Тулы отдала мошенникам миллион рублей
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Снег на обочине спас тулячку от летящего на нее автомобиля: видео
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