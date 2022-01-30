Циклон «Надя» обрушит на Центральную Россию сильные снегопады

За двое суток выпадет около 10 мм осадков, что составляет 1/4 от месячной нормы.

Наступающий североатлантический циклон «Надя» будет капризнее своей предшественницы «Марии», и принесет снега вдвое больше. Как сообщают синоптики погодного центра «Фобос», погода в Центральной России испортится уже в воскресенье вечером.

За 24 часа прогнозируется до 4 мм осадков, видимость будет ухудшаться до 1 км. В понедельник снегопады усилятся.

- Таким образом, за двое суток выпадет около 10 мм осадков, что составляет 1/4 от месячной нормы. Такие снегопады, безусловно, оставят заметный след, и сугробы в столице впервые вырастут до 50−52 см, что близко к рекордному 1956 году, когда в эти дни высота снежного покрова составляла 56 см, — говорят синоптики.

К середине недели снегопады пойдут на убыль, и приобретут символический очаговый характер, а к субботе прекратятся, но окрепнут морозы — ожидается до -15.