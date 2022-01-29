Фото Минкульт
В Тульской области утвердили новый состав кинокомиссии
Председателем кинокомиссии стал депутат облдумы Андрей Мазов.
28 января на заседании кинокомиссии Тульской области предложен и утвержден ее новый состав. Председателем стал депутат Тульской областной Думы Андрей Мазов. Секретарем - заведующая центром развития кино Объединения центров развития культуры Иннеса Бубенцова.
«Уверена, что новый состав кинокомиссии сумеет привлечь в регион крупные кинокомпании», – сказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.
Напомним, кинокомиссия при правительстве Тульской области была создана в 2018 году для оказания содействия в организации киносъемок в регионе.
Другие статьи по темам
Событие
Место