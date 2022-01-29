В Тульской области утвердили новый состав кинокомиссии

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28 января на заседании кинокомиссии Тульской области предложен и утвержден ее новый состав. Председателем стал депутат Тульской областной Думы Андрей Мазов. Секретарем - заведующая центром развития кино Объединения центров развития культуры Иннеса Бубенцова.

«Уверена, что новый состав кинокомиссии сумеет привлечь в регион крупные кинокомпании», – сказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Напомним, кинокомиссия при правительстве Тульской области была создана в 2018 году для оказания содействия в организации киносъемок в регионе.