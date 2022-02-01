Фото из архива Myslo.
В Туле планируют открыть генеральное консульство Узбекистана
Появился соответствующий проект указа.
Власти Узбекистана планируют открыть генеральные консульства в Туле, Самаре, Астрахани, Калининграде и Нижнем Новгороде. Об этом пишет Sputnik со ссылкой на проект указа президента Узбекистана.
Новые диппредставительства откроют до 2026 года.
Сообщается, что в 2021 году за пределами Узбекистана находилось около 2 миллионов граждан, из них более 1 миллиона — в России.
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