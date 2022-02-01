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В Туле планируют открыть генеральное консульство Узбекистана
Фото из архива Myslo.

В Туле планируют открыть генеральное консульство Узбекистана

Появился соответствующий проект указа.

Власти Узбекистана планируют открыть генеральные консульства в Туле, Самаре, Астрахани, Калининграде и Нижнем Новгороде. Об этом пишет Sputnik со ссылкой на проект указа президента Узбекистана.

Новые диппредставительства откроют до 2026 года.

Сообщается, что в 2021 году за пределами Узбекистана находилось около 2 миллионов граждан, из них более 1 миллиона — в России.

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