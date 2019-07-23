На Центральную Россию надвигается «ультраполярное вторжение»

В Центральную Россию на следующей неделе придет холодный арктический воздух. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в интервью РИА «Новостям»:

– В воскресенье в первой половине дня температура еще, может быть, достигнет отметки 20 градусов, а потом начнется адвекция холодного воздуха. Даже не исключено, что это будет ультраполярное вторжение, то есть самое холодное вторжение, которое наблюдается у нас вообще в течение всего года, то есть похолодает градусов на 10.

В Тульской области, как и во всем ЦФО, тоже резко испортится погода. Синоптики обещают похолодание до 15-16 градусов.